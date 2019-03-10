رياضة | بعد اقتراب مؤمن زكريا من الدوري الفنلندي.. تعرف على أرقام تجربة السعيد والغزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب مؤمن زكريا من الدوري الفنلندي.. تعرف على أرقام تجربة السعيد والغزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى كوبيون الفنلندي، حتى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك عقب عودة اللاعب وفسخ تعاقده مع أحد السعودي، وهو ما يضطره بعيدًا عن اللعب بسبب غلق باب الإنتقالات الشتوية.

الدوري الفنلندي، هو أحد الدوريات القليلة حول العالم لم يتم إغلاق فيها القيد الشتوي حتى الآن، حيث يبدأ يوم 17 يناير وينتهي 10 أبريل من كل عام.

مؤمن زكريا، لن يكون المصري الوحيد الذي احترف بالدوري الفنلندي، حيث سبقه الثنائي عمرو جمال لاعب الأهلي، وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز سبورت.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" بالإنفوجراف أرقام الثنائي بالدوري الفنلندي كالآتي:-

1_ "عمرو جمال"

لعب عمرو جمال ضمن صفوف هلسنكي الفنلندي، عقب إنتهاء إعارته مع بيدفيست الجنوب إفريقي نهاية 2017.

عدد المباريات: 15

Advertisements

عدد الأهداف: هدف وحيد.

صناعة: هدف وحيد.

عدد الدقائق: 424 دقيقة.

كروت صفراء: لايوجد.

كروت حمراء: لايوجد.

2_ "عبدالله السعيد"

لعب عبدالله السعيد ضمن صفوف كوبيون الفنلدني، بعد قرار النادي الأهلي، برحيله رغم تجديد تعاقده على خلفية توقيعه لنادي الزمالك، الغريم التقليدي بالموسم الماضي.

عدد المباريات: 7 مباريات.

عدد الأهداف: لايوجد.

صناعة: هدفين.

عدد الدقائق: 517 دقيقة.

كروت صفراء: لايوجد.

كروت حمراء: لايوجد.