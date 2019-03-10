رياضة | المقاولون يبدأ مفاوضات تجديد عقد "النحاس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يبدأ مفاوضات تجديد عقد "النحاس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح ، علي استمرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة عماد النحاس، على رأس القيادة الفنية خلال المواسم المقبلة.

واتخذ مجلس الإدارة قرارًا رسميًا بالدخول في مفاوضات لتمديد عقد عماد النحاس المدير الفني، لمدة موسمين مقبلين، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك عقب تطور مستوى الفريق تحت ولاية النحاس، وتحسن النتائج ومنافسة الفريق على المربع الذهبي والعودة للمنافسات الإفريقية بعد غياب دام لسنوات طويلة.