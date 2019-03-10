رياضة | محمد شاكر فى حوار لـ " الخليج 365 الرياضى " يروى ذكرياته الكروية مع بنى سويف والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شاكر فى حوار لـ " الخليج 365 الرياضى " يروى ذكرياته الكروية مع بنى سويف والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر محمد شاكر أحد أهم لاعبى كرة القدم بنادي بنى سويف، على مدار تاريخه، حيث ظهر وتألق ونالوا اشادة الجماهير منذ سنوات فى الوقت ذاته لم يحصل على ابسط حقوقة المعنوية.

ومن خلال هذا الحوار يفتح شاكر لــ "الخليج 365 الرياضى" ملف الذكريات مع لاعب بنى سويف والنادى الأهلى الذى تألق بقمصان الفريقين وحرمه توقف النشاط الكروى اثناء حرب 1967 من مواصلة التالق مع الشياطين الحمر ليحترف عربيا ويواصل التالق ويعود لمصر مدربا ويساهم فى مد الملاعب المصرية بالعديد من النجوم .

فى البداية نريد التعرف على بدايتك الكروية ؟

محمد شاكر حميده من مواليد 1946 بمحافظة بنى سويف، بدايتى الكروية جاءت عن طريق لعب كرة القدم ( الشراب ) وقتها بالشوارع ويمكن القول بأن 80% من تلك الاجيال بدأت تلك البداية ثم عقب ذلك بالمرحلة الاعدادية بدأت المشاركة بفرق المدارس ومنتخبات المدارس الاعدادية بدورى المدارس وجاءت الانطلاقة بالمشاركة ثم الانضمام لاحد مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم وكان يتولى تدريب الفريق أحد المدربين المجر وأحمد رضوان المدرب المصري وكان يتم اقامة مباريات مع منتخبات مركز التدريب , وبعدها ظهرت بمستوى متميز واختارنى المدرب سانو المجرى وبعدها بأربع سنوات تقرر إنضمامي لبنى سويف وكان رئيس النادى وقتها هو اللواء عبد الحميد الشرقاوى وكان بمنصب رئيس مجلس مدينة بنى سويف ولعبت اول مباراة امام الطيران وانتهى بالتعادل الايجابي وأحرزت هدف وبعده لعبت اكثر من مباراة وكان يتم اختيارى احسن لاعب بكل مباراة تحت اشراف فنى لعبد الجليل حميدة .

كيف جاء مشاركتك الرسمية مع الفريق الاول ؟

في سن السادسة عشر تم تصعيدى للمشاركة مع الفريق الاول نتيجة تألقى بالمباريات وشاركت مع الفريق بأعوام 62 و63 و64 و 65 و66 بدورى الدرجة الاولى والممتاز وأحرزت 42 هدف .

وكيف جاء انضمامك للنادى الأهلى ؟

عقب تألقى بصفوف بنى سويف تلقيت مفاوضات من مسوؤلى الزمالك والاهلى وأندية الدورى الممتاز حيث بحثوا عن ضم لاعبين من بنى سويف وطلب منى مسوؤلى النادى السويفى الاعلان عن بقائى مع الفريق وبعدها توقفت كرة القدم بمصر نتيجة حرب 67 وحصلت على الاستغناء وانتقلت للنادى الاهلى وقابلت ابو حباجة والطوخى وطلبوا منى التدريب مع فرق الناشئين وبعد اول مشاركة بسداسيات التتش التى كان تقام وتضم اللاعبين الكبار بالنادى الاهلى مثل ( صالح سليم وطارق سليم وانور سلامه ومروان والفناجيلى ) وبنهاية سداسيات التتش تم اختيارى افضل لاعب ليخبرنى الطوخى بتصعيدى للفريق الاول وكان يتم اقامة دورى داخلى يضم فرق النادى الاهلى بكافة المراحل السنية ونظرا لتوقف الكرة بمصر حرص النادى الاهلى على المشاركة بالمباريات الودية والبطولات الودية عربيا بدول لبنان والكويت وغيرها وذلك لصالح المجهود الحربي .

وماهى المواسم التى لعبت بها بالدورى الممتاز بصفوف بنى سويف ؟

لعبت بالدورى الممتاز مع بنى سويف بمواسم 62 / 63 وموسم 63 / 64 وموسمى 74 / 75 و 75 / 76

ماذا عن ذكريات بتلك المباريات الودية ولماذ تركت النادى الأهلى ؟

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اشتركت في الدورة الودية بلبنان ـمام الصفوة وحققنا الفوز بينتجية 3 / 1 وأحرزت الثلاث اهداف للاهلى وكانت جميع المباريات مستواها متميز , واذكر ان بدورة لبنان أن مسوؤلى الاندية اجتمعوا قبل بداية الدورة للمطالبة بمشاركة صالح سليم بالدورة , وعقب ذلك عدت مع النادى الاهلى واستمريت بالمشاركة بالدورات الودية وتركت النادى الاهلى بعام 69 بعدها حدثت لى ظروف شخصية وشاركت مع بنى سويف بموسم 74 / 75 بالممتاز وكان يرأس النادى عباس صفى الدين وبعده سافرت للامارات ولعبت بصفوف "الرمث" لمدة ثلاث مواسم وكان معى حينها حمادة عبد الجواد حارس مرمى .

من وجهة نظرك من هم أهم لاعبي الأندية بالدورى الممتاز الذين ظهروا بمستوى جيد بالمباريات ؟

بالنادى الأهلى ظهر اكثر من من لاعب مثل صالح سليم وطه اسماعيل وميمى الشربينى ورفعت الفناجيلى و محمدين وسعيد ابو النور وعصام عبد المنعم وعادل هيكل، ومن الجيل الجديد أنور سلامه وهانى مصطفى وأحمد اباظة وابراهيم عبد الصمد , ومن نادى الزمالك تالق حمادة امام وطه بصرى وحسن شحاته وفاروق جعفر وعلى خليل ومن الاسماعيلى رضا وشحته وعلى ابو جريشة وسيد عبد الرازق ومن الترسانة الشاذلى ومصطفى رياض وابراهيم الخليل والدهشورى حرب وابو العز وبدوى عبد الفتاح وبالمصرى محمد بدوى وشاهين .

ومتى اتجهت للتدريب ؟

اتجهت للتدرب بداية عام 79 بفرق قطاع الناشئين ثم بمنصب مساعد مدرب ومدير قطاع الناشئين بالعديد من الاندية العربية العمل مع فرق مدرسة الكرة وفريق تحت 14 سنة وفريق تحت 16سنة وفريق تحت17 سنة وفريق الشباب ومدير قطاع الناشئين لمدة موسمين والعمل كمساعد مدرب للفريق الأول لمدة 4 مواسم 3 منها مع الكابتن كمال عتمان وموسم مع الكابتن صلاح ابوجريشة رحمة الله عليه هذا بجانب العمل كمدرب لفريق الشباب وبالنسبة لدورات التدريب اجنزت دورة تدريب في لندن 1982 و3 دورات في دولة الإمارات العربية ودورة في رومانيا 1992 كل هذا العمل في نادي الرمث في إمارة رأس الخيمة وذلك بعد اللعب مع هذا الفريق لمدة 3 مواسم وحصل الفريق في الموسم الاول علي بطولة دولة الامارات للدرجة الثانية والصعود الي الدرجة الأولي واللعب موسمين في دوري الدرجة الاولي , وبعام 96 عدت لبنى سويف وتوليت منصب المدير الفنى للفريق بعام 97 وكان جميع اللاعبين بالفريق من ابناء المحافظة وحصلنا على بطولة الصعيد وكان من المفترض صعود بنى سويف مباشرة للدورى الممتاز الا ان اتحاد الكرة قرر اقامة دورة ترقى ولعبنا وادينا مباريات الشرقية والكروم والدخان وكانت المباراة النهائية انتهت بخسارة بنى سويف بضربات الجزاء امام الالمونيوم .

وبعام 98/99 عملت مع شديد قناوى وبموسم 99 /2000 ضم الجهاز حسين السيد وايمن جاب الله وقدمنا الاستقالة عقب انتهاء الدور الاول وبعام /2001 2000 عملت مع محمود السايس عملت بمنصب مدير كرة مع حسين سيد وحصلنا على لقب اول شمال الصعيد قبل نهاية لبطولة بثلاث اسابيع وصعدنا للدورى الممتاز , وبعام 2002 / 2003 كمديرفنى ومساعدى مصطفى عبد السعود واشترك الفريق بدورى الدرجة الثانية وبعد 14 مباراة قدمنا الاستقالة لعدم وجود امكانيات وبعدها توليت منصب المدير الفنى لتليفونات بنى سويف .

ومن هم أشهر اللاعبين الذين قمت بتدريبهم وتالقوا وانتقلوا للأندية الأخرى ؟

سيد شلبي وايهاب طه ومحمد حسن وأحمد صلاح ووائل عبد العال وعمرو عبد العال وتامر هاشم وايمن شكرى ومحمد عيد واحمد عبد المنع وفكرى شعبان وياسر ربيع وممدوح عبد الحى ومرسي محمد وسيد لطفى وسيد عامر وخالد صلاح وياسر سيد وطه عطا ووليد سيد وصالح احمد فكري شعبان وعادل بدوي ومحمد عثمان وأحمد حسن واحمد بكري ومحمد يوسف وراندي عبد العزيز وانتقل العديد من اللاعبين للاندية الاخرى مثل محمد الفكهانى وأحمد بكرى وأحمد معوض وفاتح فاروق وعادل بدوى ومحمد عثمان وأحمد حسن وأحمد السادات .

من وجهة نظرك ما هو الفارق فى كرة القدم قديما وحديثا ؟

كرة القدم زمان كانت تتميز باللاعبين الموهوبين نظرا لان الجميع كان يمارس اللعبة بالشوارع وايضا بالدورات الرياضية بالمدارس وكانت وزارة الشباب تقيم مراكز تدريب بالمحافظات بكل اللعبات ويتم اختيار المواهب على مستوى المهورية ويكفى القول بان مباريات المدارس الثانوية بالقاهرة بين مدرستى السعيدية والتوفيقية كانت فى مستوى مباريات الاهلى والزمالك وكان يحضرها جمهور كبير والامر الثانى ان طرق اللعب قديما كانت لا تتطلب لياقة بدنية مثلما يحدث الان وكان التدريب يتم على مدار يومين فقط والحركة بالملعب كانت محدودة ولاعبى زمان كانوا يمتلكون الموهبة العالية وحاليا تنوعت طرق اللعب واختلفت كرة القدم .

اخيرا بالحديث عن دورى القسم الثانى كيف ترى الاختلاف ؟

صعود الفرق للدورى الممتاز يعتمد على التخطيط وعدد اللاعبين من ابناء المحافظة وضرورة تقليل اللاعبين المغتربين نعم نحن فى عصر الاحتراف ولكن الضرورة تقتضى ذلك , وليس من المهم الانفاق بقدر اهمية التخطيط والاهتمام بقطاع النائشين وهو لا يتم حاليا عن طريق استقدام الصفقات الجاهزة من مبالغ عضويات جديدة وغيرها وهو امر غير جيد فاثناء مسيرتى التدريبية كان يوجد لاعب او اثنين فقط من خارج محافظة بنى سويف وبالعكس ما نراه حاليا .