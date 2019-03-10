رياضة | نجم أياكس يصدم برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس يصدم برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي ، وسط منافسة مع برشلونة ويوفنتوس.

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وقال مدافع الفريق الهولندي في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو" إن فان دايك، لاعب الريدز لاعب يمتلك خبرة دولية، ومنه يمكنك أن تتعلم الكثير.

وعن إمكانية انتقاله لليفربول ، أوضح دي ليخت إنه يمكنه الانتقال إلى الريدز لأنه فريق رائع ، مضيفاً :" لكن في هذه اللحظة لا أفكر في ذلك أركز فقط على أياكس، وسنرى كيف ستنتهي".

ويرتبط ماتياس دي ليخت (19 عاماً) بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للمدافع الهولندي حالياً تقريباً 65 مليون يورو.