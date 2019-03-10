رياضة | تعرف على حارس الأهلي البديل في مواجهة شبيبة الساورة المصيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حارس الأهلي البديل في مواجهة شبيبة الساورة المصيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه بالأمس أمام فيتا كلوب الكونغولي، غادر اللقاء على أثرها، وشارك بدلا منه علي لطفي.

ويعاني الأهلي من أزمة قوية قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائرية، حيث تعرض الحارسين الأساسيين للإصابة، فبعد أيام قليلة من إصابة إكرامي وتأكد غيابه لمدة 45 يوما، تعرض الشناوي للإصابة ومن الصعب أن يلحق الثاني أيضا بمواجهة الفريق الجزائري.

ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفني للأهلي باختيار لاعب ليكون هو البديل لعلي لطفي في مباراة شبيبة الساورة المقبلة، ويفاضل لاسارتي بين عدد من اللاعبين الذين لديهم مرونة أو قليل من الخبرة في هذا المركز كسعد سمير ورمضان صبحي ومروان محسن.