رياضة | خطوة وحيدة تفصل نيمار عن الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل نيمار عن الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل شرطاً للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وكشفت تقارير إسبانية صادرة اليوم السبت عن شرط نيمارللعب لفريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب مجلة "دون بالون" الإسبانية، فأن نيمار شدد على إدارة النادي الملكي ضروة الإبقاء على إيسكو وعدم التفريط فيه في ظل العلاقة القوية التي تربطهما معاً.

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وأوضحت أن البرازيلي نيمار بات قريب من الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد خروج الأخير من دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشددت على أن نيمار كان سيبقى في باريس سان جيرمان الفرنسي في حالة الفوز بلقب دوري أبطال أوربا هذا الموسم ولكن بعد توديع البطولة على يد مانشستر يونايتد قرر الرحيل لريال مدريد.