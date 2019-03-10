رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم الأحد 10 مارس في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم الأحد 10 مارس في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك، ضد فريق جورماهيا الكيني، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف تقام مباراة جورماهيا ضد نادي الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق : علي محمد علي.

ويسعى نادي الزمالك في تحقيق الفوز على جورماهيا، والحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور القادم، والفوز على ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم من دور المجموعات، بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، ونادي بيترو اتليتكو الانجولي.

Advertisements

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- نصر حسين داي 7 نقاط.

2- جورماهيا 6 نقاط.

3- الزمالك 5 نقاط.

4- بيترو اتليتكو 4 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الزمالك، ضد فريق جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.