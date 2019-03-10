رياضة | موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون اليوم الأحد 10 مارس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون اليوم الأحد 10 مارس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي تشيلسي في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ولفرهامبتون، يوم الأحد 10-3-2019 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليكون إنجاز تاريخي مع النادي اللندني.

ويسعى فريق ولفرهامبتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي تشيلسي :-

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حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - ديفيد لويز - روديجير - الونسو.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - باركلي - بيدرو.

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد نادي ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.