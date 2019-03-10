رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 10 مارس والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 10 مارس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 10 مارس عدداً من المواجهات النارية في مختلف البطولات سوف نستعرضها لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيدها والقنوات الناقلة.



بترو أتلتيكو × نصر حسين داي: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بتعليق عادل خلو

الرجاء × حسنية أغادير: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بتعليق جواد بده

الصفاقسي × النجم الساحلي: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق نوفل الباشي

الزمالك × جور مايا: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق علي محمد علي

- الدوري الاسباني:



بلد الوليد × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بتعليق حفيظ دراجي

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- الدوري الايطالي:



إنتر ميلان × سبال: اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق محمد بركات

ساسولو × نابولي: اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق أحمد عبده

- الدوري الانجليزي:



ليفربول × بيرنلي: اليوم في تمام الساعة الـ2:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خالد الحدي

تشيلسي × وولفرهامبتون: اليوم في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق حسن العيدروس

آرسنال × مانشستر يونايتد: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خليل البلوشي