رياضة | هل يتكرر سيناريو الزمالك ويلعب الأهلي بحارس وحيد في دوري أبطال إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتكرر سيناريو الزمالك ويلعب الأهلي بحارس وحيد في دوري أبطال إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أزمة حقيقية، بعد إصابة محمد الشناوي واحتمالية غيابه عن مباراة شبيبة الساورة الجزائري المقبلة والمصيرية، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي مباراة شبيبة الساورة بحارس وحيد وهو علي لطفي، على أن يختار الجهاز الفني لاعب ليصبح حارس بديل، وهو مايضع الأهلي في أزمة حال إصابة لطفي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على الفريق الجزائري لبلوغ الدور ربع النهائي، بعدما خسر بهدف نظيف، أمس السبت في الجولة الخامسة للبطولة أمام مضيفه فيتا كلوب.

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وسبق وتعرض الزمالك لنفس السيناريو في بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2012، في مباراة الذهاب لدور الـ16 أمام المغرب الفاسي، عندما تعرض عبد الواحد السيد للإيقاف، ولعب جنش كحارس أساسي وتم احتيار أحمد جعفر ليكون حارسا احتياطيا له.

ولعب جعفر كمهاجم للزمالك في المباراة، ولم تحدث أي إصابات لجنش ليواصل اللعب حتى انتهاء المباراة، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بثنائية، ومن المفارقات أن جعفر الذي كان مدرج كحارس احتياطي سجل هدف وأحرز الأخر أحمد حسن.