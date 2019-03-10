إشارة مخلة تهدد مسيرة جوزيه مورينيو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام الأوروبية وخاصة الإسبانية، لتوليه مهمة تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، خلفا لسانتياجو سولاري، بعدما تعرض الفريق لسوء النتائج.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، يرتبط بذكرى مشينة قد تمنعه من العودة لقيادة ريال مدريد.. وإنه عقب رحيله عن ريال مدريد في عام 2013، التقى مجددًا بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، في عام 2017 خلال مباراة ودية بين “الميرنجي” و”الشياطين الحمر”.

Advertisements

الصحيفة نقلت عن مصدر قوله: إن مورينيو، خلال لقاء الريال واليونايتد قام بتوجيه إشارة خارجة لبيريز، وهو الأمر الذي لم يتقبله رئيس “الميرنجي”، وإن إشارة مورينيو أدت إلى انهيار علاقته ببيريز، وتهدد عودته مرة أخرى إلى قيادة الفريق الملكي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

العلاقة كانت متوترة في ذلك الوقت بين الناديين، بسبب تصريحات مورينيو عن رغبته في ضم الويلزي جاريث بيل من صفوف “الميرنجي”.

يشار إلى أن العديد من التقارير ربطت مورينيو في الأيام الأخيرة بالعودة إلى سانتياجو برنابيو، لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.