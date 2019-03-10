انت الان تتابع الاتحاد يُغرم صبري رحيل ربع مليون جنيه لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ ص

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني قرر خصم 250 ألف جنيه من صبرى رحيل الظهير الأيسر للفريق، بسبب اعتراضه على الجهاز الفنى بقيادة حلمي طولان. وأوضح وليد صلاح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الفني قرر توقيع العقوبة المالية على اللاعب، بعدما اعترض بشكل غير لائق ورفض الجلوس احتياطيًا لزميله في الفريق السيد سالم، الذي شارك في المباراة الأخيرة لزعيم الثغر أمام الانتاج الحربي، التي فاز فيها الفريق السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأكد مدير الكرة بنادي الاتحاد، أن اللاعب تسرع فى طلب اللعب أساسيًا رغم عدم جاهزيته للمشاركة في المباريات، مقارنة بزميله السيد سالم الذي انضم للاتحاد وهو يشارك بشكل أساسي مع وادي دجلة ناديه السابق عكس رحيل البعيد عن المباريات منذ فترة طويلة. واختتم صلاح تصريحاته قائلأً: "الكابتن حلمى طولان استبعد صبري

Advertisements