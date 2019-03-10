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الاهلي يحتفي بالسومة

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

احتفى النادي الأهلي قبل انطلاقة تدريبات الفريق مساء أمس بوصول المهاجم عمر السومة للهدف 100 في دوري المحترفين السعودي.

وقدم رئيس النادي عبدالله بترجي، للسومة قميص الأهلي مدونًا عليه اسمه، وعدد أهدافه الـ100.

ورفع السومة رصيده من الأهداف إلى 100 هدف، من 102 مباراة في دوري المحترفين، بعد تسجيله هدفاً رجّح كفة فريقه على القادسية بنتيجة 2/1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويعتبر السومة أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ دوري المحترفين السعودي بمختلف أسمائه، منذ انطلاقة المسابقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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