شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الوحدة» بطل الكأس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)توج فريق الوحدة لكرة اليد، بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، بعد فوزه على الصفا 26/21، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام.
وظهرت الرغبة في الفوز جلية عند الفريق الوحداوي، إذ فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول الذي انتهى 16/10، وظل محافظاً على فارق النقاط بين الفريقين حتى نهاية المباراة، ليعلن حكم المباراة انتهاء المواجهة بفوز الوحدة بالبطولة.
وتسلم لاعبو الوحدة كأس البطولة وجائزة المركز الأول من رئيس اتحاد اليد محمد المنيع، بعد غياب 8 سنوات عن البطولة.
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