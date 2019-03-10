شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الحربي (جدة) فازت السعودية بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة، التي ستجري عام 2021، بعد أن حازت على أغلبية أصوات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ حاز ملف الاستضافة المقدم من محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على الثقة، ويمتلك الرباعون السعوديون سجلا مشرفا في اللعبة على كافة الأصعدة والمستويات الدولية.

فازت السعودية بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة، التي ستجري عام 2021، بعد أن حازت على أغلبية أصوات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ حاز ملف الاستضافة المقدم من محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على الثقة، ويمتلك الرباعون السعوديون سجلا مشرفا في اللعبة على كافة الأصعدة والمستويات الدولية.

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