شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال ينتظر رد اتحاد القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تنتظرالإدارة الهلالية الرد من قبل اتحاد كرة القدم السعودي على الاحتجاج الذي رفعته الإدارة القانونية بالهلال بعد نهاية مباراة أمس الأول أمام الوحدة على ملعب الهلال ضمن الجولة (23) من دوري كأس الأمير تنتظرالإدارة الهلالية الرد من قبل اتحاد كرة القدم السعودي على الاحتجاج الذي رفعته الإدارة القانونية بالهلال بعد نهاية مباراة أمس الأول أمام الوحدة على ملعب الهلال ضمن الجولة (23) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وذلك على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني، وجاء الاحتجاج استناداً إلى المادة «٢٩» فقرة «١» المتعلقة بفترات التسجيل، ‏وهي أنه لا يجوز تسجيل «اللاعبين» إلا في إحدى فترتي التسجيل السنوية «والعودة إلى المادة الأولى التعريفات». من جانبه، أغلق المدرب الهلالي زوران ملف بطولة الدوري بعد نهاية مباراة الفريق الدورية مع الوحدة وفتح الملف الآسيوي، إذ يستضيف الهلال فريق الدحيل القطري بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب (محيط الرعب)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات التي على إثرها سيتحدد متصدر المجموعة التي تضم العين الإماراتي والاستقلال الإيراني. وسيجري المدرب الهلالي زوران مناورة مساء اليوم لوضع الخطة المناسبة للقاء ومسح الصورة غير المرضية التي ظهر عليها الفريق أمام الوحدة والتي أفقدته نقطتين مهمتين في سلم الدوري.



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