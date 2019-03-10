شكرا لقرائتكم خبر عن خيمي: تسجيلنا للقرني «سليم» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)طمأن رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي الشارع الوحداوي على صحة موقف ناديه في تسجيل اللاعب محمد القرني. وقال خيمي إن اللاعب تم تسجيله وفق اللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالة وحصلنا على موافقة التسجيل، وليس هناك ما نخشاه من احتجاج الهلال لأن موقفنا في السليم. وامتدح خيمي في سياق تصريحه لـ«الخليج 365» المستوى والروح القتالية التي ظهر بها جميع اللاعبين دون استثناء، فقد شاهدنا لوحة فنية منسجمة في كيان واحد إذ كان اللاعبون يتحركون في الملعب كتلة فنية واحدة دفاعا وهجوما، كل لاعب نفذ الدور الفني الذي أوكل له على الوجه المطلوب وهذا المستوى مع الروح القتالية قتل اليأس والإحباط وتغلب على النقص العددي، والمطلوب هو مواصلة ما تبقى من مواجهة الموسم بذات الروح والعطاء الفني داخل الملعب.
من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ«الخليج 365» بأنه يجري حاليا من خلف الكواليس وبالتنسيق مع الرئيس الفخري للنادي ورئيس هيئة أعضاء الشرف ترتيب لأوراق البيت الوحداوي، من أجل مستقبل مشرق يجعل الأيادي الوحداوية تلامس الذهب، ومن أهم هذه الأوراق استمرار المجلس الحالي برئاسة خيمي الذي أعاد لكافة ألعاب النادي الهيبة، وأصبحت تنافس على بطولات الموسم، وكذلك جلب لاعبين من 3 إلى 4 أجانب ومثلهم محليا، والترتيب لمعسكر إعداد خارجي مبكر.
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