الهلال والنصر .. ناقوس التنافس على كل الأصعدة

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) اشتعلت المنافسة بين قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر على لقب دوري كأس الأمير اشتعلت المنافسة بين قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تقلص الفارق إلى 4 نقاط بين المتصدر الزعيم بـ(56) نقطة، والوصيف العالمي بـ(52) نقطة، إذ أسهم تعثر الفريق الهلالي بالتعادل الإيجابي مع نظيره الوحدة بنتيجة 1/‏1، وتحقيق الفريق النصراوي للفوز على الاتفاق بنتيجة 2/‏3، في عودة الإثارة والندية للدوري مجددا بالتنافس القوي بين الفريقين، اللذين سيلتقيان يوم الجمعة 29 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة 25 في الدوري، وسيواجه الفريق الهلالي قبل الديربي فريق أحد في الرياض يوم السبت 23 من الشهر نفسه، فيما سيتوجه النصر إلى مكة المكرمة لمواجهة الوحدة في الشرائع يوم السبت القادم. ولم يقتصر صراع قطبي العاصمة على لقب الدوري، إذ ينافس المهاجمان الهلالي غوميز، والنصراوي حمد الله على لقب هداف الدوري، الذي يحتل صدارته مهاجم التعاون تاوامبا بـ(18) هدفا، فيما يتواجد الفرنسي غوميز، والمغربي حمدالله في المركز الثاني بـ(17) هدفا لكل منهما، وتترقب الجماهير الرياضية مزيدا من الإثارة فيما تبقى من مباريات الدوري، لتحديد الفائز بلقب الموسم الحالي الذي سيتم تتويجه في شهر رمضان القادم.



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