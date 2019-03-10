شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تغييرات تواجه العالمي قبل ذوب آهن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

يعاني الفريق النصراوي من ضغط الإرهاق والمباريات والسفر والتنقل، إذ لا يفصل بين مباراة النصر الأخيرة مع الاتفاق في الدوري ومباراته القادمة غدا (الإثنين) أمام ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا سوى أقل من 72 ساعة.

ويواجه مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا أزمة كبيرة عندما يخوض مباراته الثانية في دور المجموعات، ضمن مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن الإيراني في مدينة دبي الإماراتية، إذ سيضطر فيتوريا لتغيير أكثر من 3 عناصر أساسية شاركت في اللقاء الدوري الأخير أمام الاتفاق وهم أحمد موسى وبيتروس ونور الدين مرابط، بسبب عدم قيدهم في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، وسيفتقد الفريق النصراوي في اللقاء إلى خدمات المدافع البرازيلي مايكون الذي يعاني من إصابة في العضلات أبعدته عن اللقاءات الأخيرة للنصر ما دفع بفيتوريا إلى الاستعانة بخدمات الشاب عبدالله مادو إلى جانب الدولي عمر هوساوي.

وسيعتمد فيتوريا على عدد من الأسماء التي لم تشارك بشكل أساسي في المباريات الأخيرة لسد النقص وإراحة بعض الأسماء التي عانت من كثرة المشاركات في المباريات الأخيرة، إذ من المتوقع مشاركة فهد الجميعة ويحيى الشهري وعبدالله السالم وعوض خميس في مواجهة الفريق الإيراني.

Advertisements

يذكر أن الفريق النصراوي يحتل المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 52 نقطة خلف الهلال بفارق 4 نقاط، وسيضع الفريق النصراوي كامل تركيزه وثقله الفني في بطولتي الدوري وكأس الملك للظفر بهما.

من جهة أخرى، أشعلت طفلة نصراوية وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وبعد مباراة النصر والاتفاق، التي انتهت نصراوية (3/‏2)، إذ التقطت كاميرات المخرج التلفزيوني صورة الطفلة في وسط المدرج الأصفر وهي ترفع يديها إلى السماء بعد تأخر فريقها بهدفين للاشيء في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليأتي الفرج بعد ذلك ويسجل النصر ثلاثة أهداف متتالية أنهت المباراة لصالح الفريق العاصمي.

وطالبت الجماهير النصراوية بتكريم الطفلة من قبل النادي تقديرا لها ولصورتها المميزة التي لفتت الانتباه وأعادت للأذهان صورة الطفلة نورة المدلج المشجعة الفيصلاوية الشهيرة التي ظهرت في مباراة الهلال والفيصلي في الدور الأول بنفس الصورة، وأصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، يذكر أن نورة المدلج هي ابنة رئيس الفيصلي فهد المدلج.