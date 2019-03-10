العميد في «دار الحي»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ينهي مدرب فريق الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمباراة الوحدة الإماراتي غدا (الإثنين) على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية، وكانت بعثة العميد وصلت صباح أمس إلى أبوظبي، وانخرط اللاعبون في التدريبات استعدادا للمباراة المرتقبة قاريا، وطالب «الداهية سييرا» لاعبيه بالتركيز والعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة الآسيوية، وضمت قائمة بعثة الفريق الاتحادي كلا من: فواز القرني، وراكان النجار، وأحمد عسيري، وزياد الصحفي، ومنصور الحربي، وجمال باجندوح، وخالد السميري، وعبدالعزيز البيشي، وماثيو جورمان، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالله العمار، وياسين برناوي، ورومارينهو، وفهد المولد، وناصر الشمراني، وكارلوس فيلانويفا، وعون السلولي، وسيكو سانوجو، وعبدالعزيز العرياني، وجوناس، وترأس البعثة الاتحادية عضو مجلس الإدارة أحمد كعكي.

ينهي مدرب فريق الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمباراة الوحدة الإماراتي غدا (الإثنين) على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية، وكانت بعثة العميد وصلت صباح أمس إلى أبوظبي، وانخرط اللاعبون في التدريبات استعدادا للمباراة المرتقبة قاريا، وطالب «الداهية سييرا» لاعبيه بالتركيز والعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة الآسيوية، وضمت قائمة بعثة الفريق الاتحادي كلا من: فواز القرني، وراكان النجار، وأحمد عسيري، وزياد الصحفي، ومنصور الحربي، وجمال باجندوح، وخالد السميري، وعبدالعزيز البيشي، وماثيو جورمان، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالله العمار، وياسين برناوي، ورومارينهو، وفهد المولد، وناصر الشمراني، وكارلوس فيلانويفا، وعون السلولي، وسيكو سانوجو، وعبدالعزيز العرياني، وجوناس، وترأس البعثة الاتحادية عضو مجلس الإدارة أحمد كعكي.

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