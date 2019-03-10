شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يفشل في تخطي الجبل.. والباطن يُسقط الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تمسك فريق أحد ببصيص الأمل بالبقاء في دوري الأضواء بعد أن حقق تعادلاً صعباً مع مضيفه الحزم بهدفين لكل منهما، فيما انتصر الباطن على مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل وذلك مساء أمس (السبت) في ختام الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الرس، حضرت الأهداف والإثارة في لقاء الحزم وأحد الباحثين عن البقاء، تقدم الحزم أولاً عن طريق دييجو سالماو (د: 29)، ومن ثم عادل لأحد كارل مجاني من ركلة جزاء (د: 58)، وعاد الحزم للتقدم مجدداً بواسطة شيبوكي كينيدي (د: 72)، ليعود كارل مجاني لإحراز التعادل لأحد (د: 85)، ومنح حكم اللقاء بطاقة حمراء للاعب الحزم الميدا، ولكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفار ليكتفي بمنحه بطاقة صفراء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليصل الحزم للنقطة 24 وفي المركز الثاني عشر فيما بقي أحد في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.

في الأحساء، قاد محترف الباطن جوناثان بينتيس فريقه لتحقيق فوز مهم على الفتح إذ تمكن جوناثان من تسجيل الهدفين في الدقيقتين 19 و36 وذلك في الشوط الأول من المباراة، وبذلك يصل الباطن للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر، فيما بقي الفتح على رصيده السابق 32 نقطة وفي المركز السابع.