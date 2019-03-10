شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يواصل النزيف.. والجماهير تهاجم بيتيفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مسلسل نزيف النقاط، بعدما خسر مباراته أمام نظيره الأهلي أمس (الجمعة) بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الخبر، ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد هذه المباراة الخامسة التي يفشل فيها بنو قادس في تذوق طعم الفوز، بعد 3 خسائر متتالية أمام النصر والهلال والشباب، فيما تعادل الفريق في الجولة الماضية أمام الرائد، وخسر الفريق 13 نقطة منذ الجولة الـ19 ويحتل فريق القادسية المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

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من جهته، برر مدرب فريق القادسية البلغاري بيتيفا، خسارة فريقه أمس أمام الأهلي بتكرار الأخطاء من قبل لاعبي القادسية، وقال: نفس الأخطاء أصبحت تتكرر في كل مباراة، رغم مناقشتها لها خلال التدريبات، ولكن لا أعرف ما هو السبب في تكرار نفس الأخطاء، وأضاف: لعبنا مباراة جميلة واستحوذنا على أغلب فترات المباراة، ولكن لم نستطع تعديل النتيجة خصوصا أن هدف الأهلي جاء في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة.

من جانب آخر، شنت جماهير القادسية هجوما لاذعا صوب المدرب بيتيفا واللاعبين، بعد خسارة الفريق مباراة الأهلي، وعبرت عن غضبها الشديد واستيائها الكبير من تلك الخسارة التي جاءت بسبب هبوط في مستوى بعض اللاعبين، خصوصا أن فريق الأهلي لم يكن ندا قويا في مباراة أمس الأول، وكانت المباراة في متناول لاعبي القادسية، فيما حمل البعض مسؤولية الخسارة للمدرب بشكل كامل بسبب عدم توظيفه للاعبين بالشكل الصحيح، والمفترض ان تتم إقالته بأسرع وقت.

وطالبت الجماهير القادسية الغاضبة إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل بمحاسبة اللاعبين المقصرين ومعرفة أسباب تذبذب مستواهم وحملت بعض اللاعبين المسؤولية والتهاون وعدم الجدية خصوصا اللاعبين الأجانب في مقدمتهم البرازيلي ألتون جوزيه.