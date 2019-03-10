شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يحتج على البولندي توماس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

رفعت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، مذكرة احتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد قرارات الحكم البولندي توماس ميسيال، الذي أدار مباراة الفريق أمام نظيره النصر، والتي خسرها الفريق الاتفاقي (3/2)، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالبت إدارة نادي الاتفاق بإسناد مباريات الفريق القادمة لطواقم تحكيمية أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية، خصوصا أن المباريات القادمة سوف تشهد إثارة وندية بين جميع فرق الدوري.

من جهته، أبدى مدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق خالد الناصر، استياءه من المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام النصر، مؤكدا أن إدارة ناديه تقدمت باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة على حكم المباراة البولندي، بسبب أخطائه التحكيمية الفادحة. وقال الناصر: المباراة كان من المفترض أن تكون في أجواء عادلة، تسمح للجميع بالمنافسة، ولكن للأسف ما حصل في المباراة، لا أستطيع وصفه بأي كلمة سوى أنه مهزلة بشكل كبير من قبل حكم المباراة.

وأضاف: تقدمنا بخطاب واضح وصريح للاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك لرئيس لجنة الحكام، في اختيارها لهذا الحكم في هذا الوقت المهم والحساس، فهذا الحكم غير معروف، ولا نعرف كيف تم اختياره لقيادة المباراة تحكيميا، جميع المحللين التحكيميين اتفقوا على عدم صحة الهدف الثالث لفريق النصر، وعلى الرغم من رجوع الحكم لتقنية الفار إلا أنه احتسب الهدف، إضافة إلى أنه استفز لاعبينا طوال المباراة بقراراته الخاطئة.