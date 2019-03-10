«تنفيذية الاتحاد العربي» تجتمع اليوم

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) تعقد اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي اليوم (الأحد) اجتماعها الـ65 بمدينة الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ونائبي رئيس الاتحاد محمد روراوه وعبدالخالق مسعود، وكافة أعضاء اللجنة. وسيتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية الخاصة بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في نسختها الأولى القائمة التي ستقدمها اللجنة المنظمة، إضافة إلى اعتماد تشكيل عدد من اللجان، ومناقشة برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.

تعقد اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي اليوم (الأحد) اجتماعها الـ65 بمدينة الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ونائبي رئيس الاتحاد محمد روراوه وعبدالخالق مسعود، وكافة أعضاء اللجنة. وسيتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية الخاصة بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في نسختها الأولى القائمة التي ستقدمها اللجنة المنظمة، إضافة إلى اعتماد تشكيل عدد من اللجان، ومناقشة برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.

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