شكرا لقرائتكم خبر عن «مروج وماوية وجود».. 3 فتيات يحصدن «الذهبية» في «الجوجيتسو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

حققت الكابتن مروج العمودي الحاصلة على الحزام الأزرق، الفوز الأكبر بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الشابات، في بطولة نسائية في رياضة «الجوجيتسو البرازيلية» أو الدفاع عن النفس، والتي أقيمت بداخل الصالة الخضراء في ستاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بحضور جماهيري كبير. وضمت البطولة الفتيات البراعم والشابات والسيدات بمختلف الفئات الوزنية والعمرية ومختلف الأندية الرياضية لفنون الدفاع عن النفس.

وحقق نادي «البطلة الأسطورة» من أوائل النوادي المتخصصة في فنون الدفاع عن النفس في السعودية للفتيات نجاحا كبيرا ومبهرا في جميع المنافسات، إذ فازت الفتيات الصغار، ماوية الزاهد و جود الجهني بالمراكز الأولى في منافسات الفتيات البراعم و حصلن على الميدالية الذهبية. ودخلت «البطلة الأسطورة» بفريق نسائي متدرب من قبل كابتن مروج وحققت الفتيات مراكز ثانية كما حصل البعض منهن على الميدالية البرونزية.

وذكرت كابتن مروج العمودي بأن المشاركة في هذة البطولة هو بحد ذاته فوز وتحقيق للذات وزيادة خبرة ومهارة في لعبة الجوجيتسو. مع إبداء العديد من اللاعبات عن سعادتهن بإتاحة مثل هذه الفرصة للفتيات والشابات في المملكة.