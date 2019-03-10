العربي يفتتح «المدي 18» بهزيمة «نور»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تغلب فريق العربي على نظيره أكاديمية نور في اللقاء الافتتاحي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي على ملعب شباب المدي بحي القريات بجدة، في انطلاقة بطولة الأمير عبدالله بن سعد (المدي 18) على كأس رئيس الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم، إذ حصد فريق العربي النقاط الثلاث بعد انتصاره على أكاديمية نور بنتيجة 2- صفر سجلهما عبدالعزيز أحمد، وحصد فريق العربي كأس افتتاح البطولة بقيادة مدربه عمر باحسين، وشارك قائد الاتحاد السابق محمد نور مع فريق أكاديمية نور الذي يشرف على تدريبه الحارس الاتحادي السابق آدم نور، وشهدت المباراة حضور عدد من الشخصيات تغلب فريق العربي على نظيره أكاديمية نور في اللقاء الافتتاحي الذي جمع الفريقين الخميس الماضي على ملعب شباب المدي بحي القريات بجدة، في انطلاقة بطولة الأمير عبدالله بن سعد (المدي 18) على كأس رئيس الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم، إذ حصد فريق العربي النقاط الثلاث بعد انتصاره على أكاديمية نور بنتيجة 2- صفر سجلهما عبدالعزيز أحمد، وحصد فريق العربي كأس افتتاح البطولة بقيادة مدربه عمر باحسين، وشارك قائد الاتحاد السابق محمد نور مع فريق أكاديمية نور الذي يشرف على تدريبه الحارس الاتحادي السابق آدم نور، وشهدت المباراة حضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم الأندية وعدد من الإعلاميين، والجماهير الرياضية الغفيرة التي حرصت على حضور ومتابعة افتتاح البطولة التي تضم 64 فريقاً، وتستمر منافساتها حتى نهاية شهر شعبان القادم، وحرص رئيس اللجنة المنظمة عبدالعزيز أحمد حسين، على تكريم الشخصيات الحاضرة على هامش افتتاح البطولة. من جانبه، أكد رئيس فريق العربي حماد الحربي أن فريقه نجح في تحقيق الانتصار والظفر بنقاط لقاء الافتتاح أمام أكاديمية نور وحصد كأس الافتتاح، والتخطيط للفوز بكأس البطولة في المباراة النهائية، مبدياً ثقته في الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بمواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة الحالية.



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