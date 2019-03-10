شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض بطلا لـ«خماسيات» الإعاقة الذهنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) توج رئيس اتحاد كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية باللجنة البارالمبية علي القحطاني نادي الرياض بكأس بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للإعاقة الذهنية، وحل ثانياً نادي الأحساء وثالثاً نادي جازان.

توج رئيس اتحاد كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية باللجنة البارالمبية علي القحطاني نادي الرياض بكأس بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للإعاقة الذهنية، وحل ثانياً نادي الأحساء وثالثاً نادي جازان.

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