شكرا لقرائتكم بالوتيلي يرغب في البقاء مع مرسيليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - dhahawi alanzi | منذ 6 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 18:00

مرسيليا - أ ف ب - عبّر المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي عن رغبته في البقاء مع فريقه الحالي مرسيليا في مقابلة لصحيفة «لا بروفنس» السبت، ملمحاً في الوقت ذاته إلى احتمال عدم رحيله عنه حتى لو لم يتأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وعنونت الصحيفة الصادرة في مرسيليا «أرغب في البقاء مع مرسيليا»، مضيفة «عقدي ينتهي نهاية الموسم الحالي (2018-2019 في حزيران/يونيو). لاحقاً سندخل بمناقشات. قلت لمدير أعمالي إني سعيد هنا، وأريد البقاء».



وتابع «سوبر ماريو» قائلاً: «أرغب في البقاء هنا، وأريد البقاء. لاحقاً الأمر مختلف إذا خضت دوري أبطال أوروبا أو يوروبا ليغ (...). لهذا السبب أريد أن أفعل المستحيل لاحتلال المركز الثاني أو الثالث (في الدوري)».

وحقق مرسيليا انتعاشة في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ انضمام بالوتيلي إليه قادماً من جاره نيس، الذي سيستضيفه الأحد ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري، فتقدم إلى المركز الرابع محققاً أربعة انتصارات مع «بالو» مقابل خسارة وتعادل.