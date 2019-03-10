شكرا لقرائتكم البرازيل تستدعي نيريس بدلا من فينيسيوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - البرازيل- رويترز - | منذ 9 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 16:56

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المنتخب الوطني ضم ديفيد نيريس جناح أياكس أمستردام لأول مرة بدلا من المصاب فينيسيوس جونيور.



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وقدم نيريس (22 عاما) أداء رائعا مع فريقه الهولندي في دوري الأبطال يوم الثلثاء الماضي عندما فاز 4-1 في إياب دور الستة عشر على ريال مدريد حامل اللقب في إسبانيا ليصعد لدور الثمانية.

وأصيب فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 18 عاما، الذي احتفل الأسبوع الماضي باستدعائه لأول مرة للمنتخب البرازيلي، في الكاحل الأيمن في مباراة أياكس وانسحب من تشكيلة البرازيل.

وقال ايدو جاسبار منسق المنتخبات الوطنية في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن هذا الثنائي "إنهما من أبرز اللاعبين الشبان الذين تألقوا في مسابقات قوية للدوري وتم استدعائهما بسبب قدراتهما الشخصية ومجهودهما الكبير".

وسينضم نيريس إلى تشكيلة البرازيل لخوض مباراتين وديتين أمام بنما في بورتو في 23 مارس اذار وجمهورية التشيخ في براغ.