شكرا لقرائتكم اختبار جديد لتريزيجيه وحافظ فى الدورى التركى أمام جوزتيبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وكريم حافظ إختباراً جديداً مع قاسم باشا الذي يحل ضيفاً على جوزتيبي في الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويحتل قاسم باشا المركز الـ11 فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل جوزتيبى المركز الـ16 برصيد 26 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويعيش الثنائي المصري حالة من التألق مع قاسم باشا، حيث صنع كريم حافظ هدفاً فى تعادل قاسم باشا مع طرابزون سبور بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين الماضى على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى، فيما سجل محمود تريزيجيه الهدف الثانى لناديه.

وتم اختيار كريم حافظ فى التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى التركى، وفقاً لموقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.