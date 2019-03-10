شكرا لقرائتكم لجنة كاف تصل للقاهرة للتفتيش على ملاعب أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل اليوم الأحد، لجنة تفتيش من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، إلى القاهرة لمعاينة الملاعب المرشحة لإستضافة بطولة أمم افريقيا، تمهيدا لحسم الملاعب الستة النهائية للبطولة يوم 15 مارس الجارى.

ويفصل مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع جهات الدولة عن الموقف النهائى لاستاد بورسعيد من استضافة مباريات امم أفريقيا التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بعد التقرير الذى اصدره بعض اساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بوجود شرخ فى مدرج باستاد بورسعيد يحتاج لوقت طويل لاصلاحه واوصت اللجنة فى تقريرها باستبعاد استاد بورسعيد وسط محاولات بحل لهذا الأمر.

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ووضع مسئولو الجبلاية بالتنسبق مع جهات الدولة استاد المكس بالاسكندرية او السلام لاستضافة مباريات امم افريقيا بدلا من استاد بورسعيد على ان يتم اقامة مجموعتين بالإسكندرية بدلا من مجموعه واحدة وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن ام استضافة استاد السلام وفى هذه الحالة تستضيف القاهرة 3 مجموعات.

يذكر ان بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر تشهد نظام جديد وهو مشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات بدلا من النظام القديم وهو مشاركة 16 فريقا منقسمين على 4 مجموعات فقط.