شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإنجليزي يوم 10-3-2019 جوارديولا ينفي مفوضات يوفنتوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإنجليزي يوم 10-3-2019 شهدت العديد من الأنباء الهامة، فى مقدمتها نفى الإسباني بيب جواريدولا المدير الفنى لمانشستر سيتي التقارير التى تؤكد اتفاقه على تدريب يوفنتوس الموسم المقبل.

أرقم قياسية فى مباريات الدوري الإنجليزي السبت



أخبار الدوري الإنجليزي يوم 10-3-2019 حفلت مباريات الجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى التى أقيمت أمس السبت بالعديد من الأرقام الهامة والمميزة:

/ البطاقة الصفراء لأنتوني نوكارت لاعب برايتون بعد 28 ثانية ضد كريستال بالاس هي الأسرع في مباراة بالدوري الممتاز منذ مارس 2009، عندما تلقى ستيفن وارنوك بطاقة بعد 26 ثانية ضد هال.

/ منذ مباراته الأولى في الدوري الممتاز (11 فبراير 2017)، لوكا ميليفويفيتش لاعب كريستال بالاس سجل 17 ركلة جزاء - أكثر من أي لاعب آخر في نفس الفترة.

/ آرون وان بيساكا لاعب كريستال بالاس قطع الكرة من الخصم (111) أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم.

/ برايتون تغلب على كريستال بالاس ذهاباً وإياباً في الدوري للمرة الأولى منذ 1983/84 في الدرجة الثانية.

/ هاري كين نجم توتنهام سجل 200 هدف في 349 مباراة مع الأندية والمنتخب.

/ ولا حارس مرمى تصدى لركلات جزاء في الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي أكثر من جوردان بيكفورد (4).

/ فلويد آييتيه هو ثاني لاعب من توجو يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إيمانويل أديبايور.

/ جيمي فاردي سجل 100 هدف مع ليستر سيتي في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز مع الثعالب منذ جاري لينيكر.

/ فقط مات لو تيسييه (7) سجل أهداف من ركلات حرة مباشرة مع ساوثهامبتون في الدوري الممتاز أكثر من جيمس وارد براوس (4).

/ نيوكاسل قلب تأخره بهدفين إلى فوز في مباراة بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ أكتوبر 2003 ضد فولهام تحت قيادة السير بوبي روبسون.

/ توتنهام خسر 3 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الممتاز للمرة الثانية تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، بعد أن فعلها في نوفمبر 2017.

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/ ريان فريزر وكالوم ويلسون صنعا لبعض 9 أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم، ثاني أفضل رقم لثنالي في موسم واحد - بعد نيكولا أنيلكا ودينيس بيرجكامب في 1998/99 (10 أهداف).

/ هدف رحيم ستيرلينج الثاني ضد واتفورد هو هدف مانشستر سيتي رقم 150 في الدوري الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا.

/ رحيم ستيرلينج أصبح ثالث لاعب يسجل أكثر من هاتريك في الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي، بعد سيرخيو أغويرو (11) وكارلوس تيفيز (4).

/ هاتريك رحيم ستيرلينج ضد واتفورد (في ظرف 13 دقيقة و12 ثانية) هو الأسرع في الدوري الممتاز منذ هاتريك روميلو لوكاكو ضد سندرلاند في سبتمبر 2016 (11 دقيقة و37 ثانية).

/ هدف جيرارد ديولوفيو بعد 17 ثانية من نزوله كبديل ضد مانشستر سيتي هو أسرع هدف لبديل في الدوري الممتاز منذ أكتوبر 2014، عندما سجل سامي أميوبي بعد 8 ثواني ضد توتنهام.



فرحة ستيرلينج بالهدف

جوارديولا ينفي مفاوضات يوفنتوس



نفى الإسباني بيب جواريدولا المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزي، كافة التقارير الصحفية التى تحدثت عن توصله لإتفاق من أجل تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل

وقال جوارديولا فى المؤتمر الصحفى عقب فوز مانشستر سيتي على واتفورد 3 – 1 اليوم فى الدوري الإنجليزي:"لا أعرف من أين جاءت وسائل الإعلام بهذه الأخبار، أنا أمتلك عقدا مع النادى لعامين إضافيين هنا، ولن أرحل إلا إذ تمت إقالتى، إذا رغبوا فى بقائي سوف أبقى".

وعن المباراة قال مدرب السيتي:"لم نفز اليوم بالحظ، كنا أفضل من واتفورد طوال أحداث المباراة، ما قمنا به هذا الموسم والماضى يعتبر إنجازا نستحقه".

أضاف جوارديولا حديثه قائلا:"تحدثنا بين الشوطين على أهمية التحرك بشكل أكبر فى الشوط الثانى، ونجح أجويرو فى إرهاق دفاعات الخصم بكثره تحركاته، هدف سترلينج الأول ساعدنا كثيرة ومن بعده الثانى.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 74 فى صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، والذى يواجه نظيره بيرنلى غدا الأحد، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.