شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد يوم 10-3-2019 سولشاير يستعد للبقاء بصفة دائمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار مانشستر يونايتد يوم 10-3-2019، شهدت العديد من الأخبار، فى مقدمتها استعداد إدارة الشياطين لتقديم عرض دائم للمدير الفنى المؤقت أولى جونار سولشاير فى الفترة المقبلة، بعد النتائج الرائعة التى حققها مؤخرا.

مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض دائم لسولشاير



أخبار مانشستر يونايتد يوم 10-3-2019 كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت منح المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير عقد دائم، بعد تألق الشياطين الحمر منذ تعيينه في ديسمبر الماضي.

أشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن إدارة النادي ستعقد اجتماعا يوم الاثنين مع وكيل سولشاير لمناقشة بنود عقده الجديد، والذى سيتقاضى فيه 7 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن سولشاير سيتقاضى تقريبًا نصف راتب جوزيه مورينيو الذى تقاضى 13 مليونًا قبل مغادرة أولد ترافورد في ديسمبر.

وكان مورينيو أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3/1 في ديسمبر الماضي، وقررت الإدارة تعيين سولشاير مؤقتًا حتى نهاية الموسم، لحين التعاقد مع مدرب جديد، لكن النرويجي نجح في إجبار الجميع على احترامه ومنحه فرصة تدريب الشياطين الحمر بعقد دائم عقب قيادة الفريق لاحتلال المركز الرابع حاليًا والمنافسة بقوة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بجانب التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

ويستعد مانشسستر يونايتد لمواجهة أرسنال غدا في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 58 نقطة متقدمًا على المدفعجية الخامس بنقطة واحدة وتشيلسي السادس بنقطتين.

Advertisements

سمولينج يكشف احتفالات مانشستر يونايتد بعد اقصاء سان جيرمان



أخبار مانشستر يونايتد يوم 10-3-2019 رفع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد الغطاء عن كواليس الاحتفالات الصاخبة داخل غرفة تغيير الملابس بعد الفوز على باريس سان جيرمان في إياب الدور ثمن النهائي من دورى أبطال أوروبا.

وتمكن فريق الشياطين الحمر من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب حديقة الأمراء والتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، على الرغم من خسارته في لقاء الذهاب على ملعب اولد ترافورد بهدفين نظيفين.

وشقّ السير أليكس فيرجسون واللاعب السابق إيريك كانتونا طريقهما إلى غرفة خلع الملابس بعد نهاية اللقاء من أجل المشاركة في الاحتفالات مع اللاعبين ، فيما كشف سمولينج عما قاله الثنائي الأسطوري للاعبين والجهاز الفني.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن سمولينج قوله : "أعتقد أن لحظات من هذا القبيل يجب أن تتذوقها وتستمتع بها ، ومن الواضح أن رؤية كانتونا والسير أليكس في غرفة الملابس يمنحنا الكثير من الثقة والتأكيد بأننا دائماً معاً".

وعندما سُئل عما إذا كان السير أليكس فيرجسون قد انضم إلى حفل الرقص داخل غرفة تغيير الملابس عقب نهاية المباراة واجاب : "اليسر فيرجسون لم ينخرط بذلك ، ربما قد يفعلها ويرقص إذا وصلنا إلى المباراة النهائية".