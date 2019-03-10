سقوط الوداد المغربي في ضيافة أسيك ميموزا الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا

اسماء السيد - الرباط : سقط الوداد البيضاوي المغربي، السبت، أمام مستضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، على أرضية ملعب هوفيت بوانييه بأبيدجان بهدفين لصفر، في اللقاء الذي أداره الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى عن دور المجموعات.

وظهر الوداد البيضاوي في مواجهته للفريق الإيفواري بوجه مخيب، خصوصا في الشوط الثاني، حيث استغل مهاجمو أسيك ميموزا تراخي دفاع الفريق المغربي وتراجع أداء وسط الميدان الذي تأثر لغياب العميد إبراهيم النقاش، ليسجلوا هدفي اللقاء عن طريق أحمد نوري في الدقيقتين 68 و89.

وعن ذات المجموعة والجولة، فاز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه لوبي ستارز النيجيري، بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أداره الحكم الزامبي جاني سيكازوي على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وبنتيجة المواجهتين يكون ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي قد ارتقى إلى صدارة المجموعة بعشر نقاط، متبوعا بالوداد البيضاوي وأسيك ميموزا الإيفواري بسبع نقاط، لكن مع أفضلية في نسبة الأهداف لصالح الفريق المغربي، ثم لوبي ستارز النيجيري رابعا بأربع نقاط.

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وينتظر أن تكون الجولة السادسة والأخيرة حاسمة في إفراز المتأهليْن عن هذه المجموعة والحسم في المتصدر، حين يستضيف الوداد المغربي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ولوبي ستارز النيجيري أسيك ميموزا الإيفواري.

ويسعى الوداد الرياضي، الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في دوري أبطال أفريقيا، إلى الذهاب بعيدا في المنافسة، على أمل تكرار إنجاز 2017 حيث توج بطلاً للقارة في هذه المسابقة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.