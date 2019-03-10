شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش من الكاف تصل اليوم لمعاينة الملاعب النهائية لبطولة أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم الأحد، لجنة تفتيش من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، إلى القاهرة لمعاينة الملاعب المرشحة لإستضافة بطولة أمم افريقيا، تمهيدا لحسم الملاعب الستة النهائية للبطولة يوم 15 مارس الجارى.

ويفصل مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع جهات الدولة عن الموقف النهائي لاستاد بورسعيد من استضافة مباريات أمم أفريقيا التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين بعد التقرير الذي اصدره بعض اساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بوجود شرخ في مدرج باستاد بورسعيد يحتاج لوقت طويل لاصلاحه، وأوصت اللجنة في تقريرها باستبعاد استاد بورسعيد وسط محاولات بحل لهذا الأمر.

ووضع مسئولو الجبلاية بالتنسبق مع جهات الدولة استاد المكس بالاسكندرية او السلام لاستضافة مباريات أمم افريقيا بدلا من استاد بورسعيد علي أن يتم إقامة مجموعتين بالإسكندرية بدلا من مجموعه واحدة وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتي الآن، اما استضافة استاد السلام للمباريات وفي هذه الحالة تستضيف القاهرة 3 مجموعات.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر تشهد نظام جديد وهو مشاركة 24 منتخب مقسمة علي 6 مجموعات بدلا من النظام القديم وهو مشاركة 16 فريق منقسمين علي 4 مجموعات فقط.