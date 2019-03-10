المصرى يواجه المريخ وديا اليوم استعدادا لسموحة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق المصرى مباراة ودية فى الثالثة عصر اليوم أمام المريخ البورسعيدى في إطار استعدادات المصرى لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة وهي المباراة التي يستضيفها ستاد الجيش بالسويس في السادس عشر من مارس الجارى.
وكان المصرى قد خاض مباراة ودية أمس أمام القوصية – أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة أسيوط بناء على طلب الجهاز الفنى للفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة.
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