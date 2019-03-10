شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: لا نية لإلغاء الدورى أو الكأس وستاد بورسعيد خارج أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أنه لا نية لإلغاء بطولة الدورى أو الكأس هذا الموسم، مشيرا إلى أن الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تسير بشكل جيد.

وقال أبو ريدة خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « ستاد السلام دخل الحسابات مرة أخرى لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بعد استبعاد ستاد بورسعيد»

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وأضاف: « قرار تأجيل أمم أفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الأفريقى إلا أنه جاء فى صالحنا حتى نستطيع التجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان»