شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقرر إيقاف صبرى رحيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندرى إنه تقرر إيقاف صبري رحيل ظهير إيسر الفريق والمنتقل حديثا من النادي الأهلى بعد تعرضه لعقوبة حسب ما تنص عليه لائحة نادي زعيم الثغر للموسم الجاري وذلك نتيجة اعتراض اللاعب على الجلوس على دكة البدلاء

أضاف صلاح الدين في تصريحات عبر قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر "لدينا أزمة بالفعل، صبري رحيل لاعب دولي وسبق له أن ظهر مع الأهلي من قبل، ولكنه يعاني من حالة استعجال، ما أدى إلى تصرفه بشكل خاطيء، خاصة أنه غير جاهز فنيا"."

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تابع مدير الكرة بالاتحاد السكندري أنه يقدر شعور صبرى رحيل فى رغبته بالمشاركة فى المباريات، لكن السيد سالم يقدم أداء مميزة مع زعيم الثغر منذ التعاقد معه في الفترة الماضية".

وأكمل : "لدينا لائحة قوية وما فعله صبري رحيل من اعتراض على الجلوس على مقاعد البدلاء اصطدم بها، وسيكون هناك عقوبة وخصم مالي كبير، لكن أتمنى أن يعود اللاعب لوضعه الطبيعي وأن يصبح من نجوم الفريق".".