شكرا لقرائتكم خبر عن #مفيش_معلش_افريقيا_فالتتش.. الجمهور الأحمر يساند الأهلى عقب خسارة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى من مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، والتى أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كنشاسا، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا، وعقب انتهاء المباراة تصدر هاشتاج #مفيش_معلش_افريقيا_فالتتش قائمة الأكثر تداولا على "تويتر".









وحرص المشاركون فى الهاشتاج من جمهور النادى الأهلى، مساندة الفريق والتأكيد على قدرته على تجاوز هذه الهزيمة والتعويض فى المباراة الأخيرة، حيث قال أحد المتابعين مباراه للنسيان انتهت وقدر الله وما شاء فعل نركز في اللي جاى، وضرورة دعم الفريق والجهاز الفنى قبل المباراة الأخيرة.





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بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلى عند النقطة السابعة ليحافظ على صدارة المجموعة مؤقتاً ، وأرتفع رصيد فيتا كلوب للنقطة السابعة متساوياً مع الأحمر محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف لتحسم الجولة الأخيرة هوية الفرق الصاعدة للدور التالي، حيث ينتظر أن يلاقى بطل مصر شبيبة الساورة الجزائرى يوم 19 مارس على برج العرب.



