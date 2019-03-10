“بدون تشفير” تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ضد جورماهيا اليوم في كأس...

سنقدم لكم الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية، حيث سنتعرف على الترددات الناقلة لمباراة الزمالك المرتقبة أمام بطل كينيا، وسوف نوفر لكم بدائل قنوات بي ان سبورت من أجل مشاهدة المباراة على التلفزيون الخاص بك من بيتك بشكل مجاني ومفتوح، وذلكمن خلال العديد من الاقمار الصناعية المختلفة ليس من بينها القمر المصري نايل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية، وستكون مباراة الزمالك وغورماهيا الكيني التي ستلعب على الأراضي المصرية منقولة على التلفزيون الأرضي المصري، حيث أن قوانين الاتحاد الأفريقي تتيح نقل مباريات الفرق المصرية عندما تلعب داخل حدود مصر، وفرنا لكم بعض الترددات التي سوف تنقل المواجهة على الأقمار الأخرى وقبل المباراة بنصف ساعة سوف نوفر لكم الفيد من المصدر بصوت الجمهور فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

في حالة ظهور أى قنوات أخرى ناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد جورماهيا على ى من الأقمار العربية أو الأقمار الاخرى سنقوم بإضافة التردد الخاص بها.