“بالمجان” ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني اليوم على كل...

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الاحد 10 مارس، حيث يستضيف الفريق المصري نظيره الكيني في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالجولة الخامسة، ويحاول الزمالك تحقيق الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعدما جمع خمس من الأربع مباريات السابقة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

تردد القنوات المجانية الناقلة للزمالك وجورماهيا

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا مجاناً ومباشرة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

نوضح للمتابعين إن مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية سيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث يقع معه كلاً من نصر حسين داي الجزائري وبيترو اتليتكو الانجولي بجانب الفريق الكيني الذي يلتقيه اليوم.