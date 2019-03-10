"أبو ريدة" يحسم الجدل حول إلغاء الدوري أو الكأس هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لا نية لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس هذا الموسم، وكل الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تسير بشكل جيد.
وقال أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد : "ستاد السلام دخل الحسابات مرة أخرى لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بعد استبعاد ستاد بورسعيد".
وأضاف: "قرار تأجيل أمم أفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الأفريقي إلا أنه جاء في صالحنا حتى نستطيع التجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان".
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