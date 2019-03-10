حكم مباراة الساورة.. "فأل حسن للأهلي" بأفريقيا..وصاحب أزمة محلية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين التونسي صادق السالمي حكمًا للمباراة التي ستجمع الأهلي مع شبيبة الساورة الجزائري، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

السالمي لن يكون ظهوره في مباريات الأهلي هو الأول خلال النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، إذ سبق له الظهور في مباراتين سابقتين للفريق وكلاهما في مصر أيضًا.

وأدار السالمي مباراة سابقة للأهلي أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي في الدور الرئيسي من دوري أبطال أفريقيا خلال ديسمبر الماضي، ووقتها نجح الأحمر في الفوز بهدفين نظيفين.

النتيجة نفسها كانت هي النهائية في لقاء الأهلي أمام فيتا كلوب في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي كانت لإدارة تحكيمية للتونسي أيضًا.

ثلاثة مباريات فقط أدارها السالمي في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، أثنين منهم للأهلي، والثالثة عندما تواجد في تفوق صنداونز الجنوب أفريقيا على أسيك الإيفواري بثلاثة أهداف لواحد.

تواجد السالمي في مصر لم يقتصر فقط على مباراتي الأهلي، إذ كان بطلًا للأزمة التي نشبت خلال مواجهة المقاولون العرب مع بيراميدز خلال شهر سبتمبر الماضي.

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الأزمة وقتها كانت بسبب عدم إعلان اتحاد الكرة المصري عن اسم حكم المباراة، مما أدى إلى حالة من الغضب من جانب مسؤولي نادي المقاولون العرب.

وأطلق علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون تصريحه التليفزيوني الشهير، عندما قال :"عليه العوض في دوري مرجان أحمد مرجان".

كما سبق للاتحاد الأفريقي أن أسند إدارة خمسة مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 للسالمي، وذلك على مدار عامي 2017 و2018.

وسبق للسالمي أن أدار المباراة النهائية في كأس تونس عام 2017 والتي شهدت تفوق الأفريقي على حساب اتحاد بن قردان بهدف نظيف، منتصف شهر يونيو.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع شبيبة الساورة يوم السبت المقبل، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لدوري الأبطال.