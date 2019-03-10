تصريحات السبت.. حقيقة اشتباك الحضري مع مدربه.. وجوارديولا يرد على شائعات انتقاله ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 9 مارس 2019.

الطويلة يوضح حقيقة اشتباك الحضري مع مدربه

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة اشتباك الحارس عصام الحضري مع مدربه في الفريق مؤمن سليمان، نافيا كل ما يترد بهذا الشأن.

جوارديولا يرد على شائعات انتقاله ليوفنتوس

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كل ما قيل بشأن إمكانية رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

أحمد الطيب: لاسارتي لا يليق بالأهلي

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أكد المعلق أحمد الطيب، الذي يعمل معارًا في قنوات بي إن سبورتس، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، لا يليق بقيادة المارد الأحمر.

جروس: لا بديل عن الفوز.. والتأهل في يد لاعبي الزمالك

صرح السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه سيلعب مباراة جور ماهيا في دور المجموعات من الكونفيدرالية، من أجل الفوز فقط، مشيرًا إلى أن التأهل في يد لاعبي فريقه.

طبيب الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي

قال طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق تعرض لالتواء في الكاحل أثناء مباراة القلعة الحمراء أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.

وائل جمعة: الأهلي افتقد شخصية "البطل" أمام فيتا

قال وائل جمعة قائد الأهلي السابق، إن المارد الأحمر افتقد شخصية بطل إفريقيا خلال مبارته أمام فيتا كلوب والتي أجريت مساء اليوم ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.