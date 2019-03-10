رياضة | تطورات نارية بشأن مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات نارية بشأن مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، عن مصير الويلزي جاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، وإمكانية رحيله خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل قد اتخذ قرار خاص بمستقبله والذي سوف يكون محل جدل كبير في السانتياجو برنابيو مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأِشارت "صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز" أن بيل قام بشراء منزل جديد في مدينة مانشستر تمهيدًا للإقامة هناك في الفترة المقبلة، وذلك وسط شائعات برحيله للعب في صفوف الشياطين الحُمر.

وأوضحت الصحيفة الانجليزية أن الدولي الويلزي "بيل" قام بشراء هذا المنزل بعدما اتفق على بنود تعاقده مع مانشستر يونايتد، لينتقل إليه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

كما يريد جاريث بيل من ريال مدريد قبول المبلغ المعروض من مانشستر يونايتد لضمه والبالغ 80 مليون يورو، لكن الملكي لن يقبل رحيله بأقل من مبلغ 120 مليون يورو.