رياضة | تحديد مصير رودريجيز مع بايرن ميونيخ

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تحدث كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن مستقبل اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز وإمكانية بقائه مع الفريق.

وانتقل رودريجيز للعب مع بايرن ميونيخ في صيف 2017 قادماً من ريال مدريد وذلك على سبيل الاعارة لمدة عامين بقيمة قدرها 13 مليون يورو.

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وقال رومينيجه خلال مقابلة مع صحيفة "Münchner Abendzeitung": "أنا أؤمن بقوة رودريجيز وأنه سيلعب مع نادي بايرن ميونخ الموسم المقبل، ولكن في الحقيقة ما زلت أحد المعجبين بمستوى الكولومبي الدولي".

وتابع حديثه: "أشعر بأن المدرب كوفاتش يرى صفاته بفس الطريقة التي أراه بها وأنه سعيد للغاية به، ويجب أن نستخدم خيار الشراء قبل 15 يونيو ويجب أن أؤكد بأن الجميع هنا مسرورون منه".