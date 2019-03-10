رياضة | عادل عبد الرحمن : رفضت عروض "خارجية" ومصمم على الاستمرار في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل عبد الرحمن : رفضت عروض "خارجية" ومصمم على الاستمرار في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض عادل عبد الرحمن مدرب سموحة السابق، عروض تدريبيه خارج مصر عقب رحيله عن تدريب فريق سموحة.

وقال عبد الرحمن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : رفضت اكثر من عرض خارج مصر عقب رحيلي عن سموحة.