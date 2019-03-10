رياضة | رسميا.. اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري والكأس من الإلغاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري والكأس من الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أنه لا نية لإلغاء بطولة الدوري او الكأس هذا الموسم، مشيرا إلى أن الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تسير بشكل جيد.

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وقال أبو ريدة خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « ستاد السلام دخل الحسابات مرة أخرى لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بعد استبعاد ستاد بورسعيد»

وأضاف: « قرار تأجيل أمم أفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الأفريقي إلا أنه جاء في صالحنا حتى نستطيع التجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان».