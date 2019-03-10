رياضة | بيريز يضم راموس للقائمة السوداء في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يضم راموس للقائمة السوداء في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة من العيار الثقيل، داخل أروقة ريال مدريد الإسباني، بين فلورنتينو بريز رئيس النادي، وسيرجيو راموس مدافع الفريق، بعد المناوشات والمشادات بين الثنائي الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية"، إن بيريز دخل في صدام مع راموس بغرفة ملابس ريال مدريد، بعد مباراة الفريق أمام أياكس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وسبق أن اصطدم بيريز مع فرناندو هييرو، قائد الميرنجي السابق، عام 2003 عندما لم يحتفل اللاعبون عقب تحقيق لقب السوبر الأوروبي في موناكو، لغضبهم من أسلوب التعامل مع فرناندو مورينتس، بعد التعاقد مع الظاهرة رونالدو.

وفي نهاية موسم 2002/2003، انتقد بيريز مرة أخرى الفريق بسبب سلوكه خلال الاحتفالات بلقب الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردادم الهولندي، بخماسية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا بدور الـ16 للبطولة.