رياضة | نجم الزمالك السابق: دجلة يمر بمرحلة "عدم اتزان" وجونياس "ناضج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: دجلة يمر بمرحلة "عدم اتزان" وجونياس "ناضج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد عبد الواحد المدرب العام فريق وادي دجلة، بتاكيس جونيس المدير الفني للفريق الدجلاوي.

وقال عبد الواحد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : تاكيس جونياس مدرب ناضج ولديه علم بكل التفاصيل داخل فريق وادي دجلة

وافصح : جونياس أخبر ماجد سامي أنه سيطبق الطريقة الحالية لوادي دجلة ويحتاج لوقت.

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واردف : فكر جونياس يعتمد على أنه طالما يمتلك الفريق للكرة فإنه قادر على التسجيل في أي وقت.

وتابع : ماجد سامي يعلم أن طريقة لعب تاكيس جونياس ستظهر نتائجها مع بداية الدور الثاني للدوري.

وتطرق للحديث عن المباراة الاخيرة للفريق الدجلاوي : فوز دجلة على إنبي والنجوم ساهم في تحسين موقف الفريق في الدوري بشكل كبير.

واتم كلماته : وادي دجلة مازال يمر بمرحلة عدم اتزان ويحتاج للفوز مباراتين لتحسين موقفه في الدوري.